Stiri pe aceeasi tema

- Un bebeluș de cinci luni a murit dupa ce a fost aruncat pe geam de mama sa din apartamentul in care locuiau, in Iași. Locuința a fost cuprinsa de flacari. In incercarea de a-si salva copilul, femeia, care este medic rezident, a trecut prin foc, a imbracat bebelușul de cinci luni in mai multe straturi…

- Gest extrem din disperare! O femeie și-a aruncat bebelușul de la etaj și apoi a sarit și ea ca sa scape de incendiul din casaO femeie din Iasi si-a invelit copilul intr-o plapuma si l-a aruncat pe geam, apoi a sarit si ea, dupa ce un incendiu a izbucnit in casa. Tanara a ramas blocata in dormitorul…

- Un apel la 112 a anunțat faptul ca o eleva de la Colegiul Național Emil Racovița din Iași a cazut de la etajul al doilea. Potrivit primelor informații, fata este eleva in clasa a V-a, scrie telem.ro. „Din informațiile transmise de conducerea unitații școlare știm ca la finalul programului, a unui opțional…

- Madi și Sergiu au radiat de fericire la Roma, dupa ce concurentul de la Mireasa a luat o decizie importanta in viața lui. Sergiu a ales sa-și ceara iubita in casatorie intr-un mod special, iar acest lucru a fost știut doar de el și nu a vrut sa-l dezvaluie la nimeni.

- Scandalul este departe de a se fi terminat intre Oana Roaman și fostul soț. Fiecare dintre ei are un punct de vedere. Reporterii Spynews.ro au vorbit cu Marius Elisei și iata ce ne-a declarat despre intreagul scandal din showbiz dintre el și mama fetiței lor.

- Fiica lui Adrian Enache, Diana Enache, face primele declarații dupa ce a devenit mamica pentru prima data. Artista vorbește despre schimbarile care au avut loc in viața ei, dar și despre momentele de panica cu care s-a confruntat. Declarații exclusive.

- Saptamana aceasta, tatal celebrului fotbalist a fost eliberat, in urma cu puțin timp. Se știe deja ca șeful gherilei columbiene ELN a recunoscut ca gruparea sa a facut o "greseala" rapindu-l pe tatal extremei lui Liverpool si a promis ca va actiona pentru eliberarea lui.

- Adina Postelnicu și Glance sunt impreuna de 10 ani, iar de 4 ani ani sunt parinții unei fetițe – Zaynab Maria. Artista ne-a marturisit ca fiica le-a schimbat radical prioritațile și totul se raporteaza la ea. In interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, cantareața ne-a povestit ca micuța a pus-o…