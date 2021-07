Stiri pe aceeasi tema

- Soția lui Nicolae Botgros a murit la 68 de ani. Cea care a facut anunțul trist a fost Iuliana Tudor, prezentatoarea de la TVR 1. Acum, fiul regretatei interprete de muzica populara, Corneliu Botgros, dezvaluie prin ce a trecut mama sa, Lidia Bejenaru, in ultimele zile. „A avut probleme la colon, cancer,…

- Elena Sinulescu, soția lui Benone Sinulescu, a oferit dupa mai multe zile primele declarații despre starea de sanatate a artistului, asta dupa ce fostul impresar al sau a anunțat ca a fost gasit incoștient și e la limita dintre viața și moarte. Ce se intampla, de fapt, cu Nea Beni in aceste momente.

- Soția barbatului ucis in Constanța rupe tacerea. Femeia a fost audiata de catre oamenii legii și a declarat ca barbatul care a dat buzna peste ei in casa ar fi spus ca soțul ei ar fi avut o aventura cu iubita lui. Se pare ca motivul crimei are la baza razbunarea, din moment ce criminalul a violat-o…

- Gabriela Prisacariu a vorbit deschis cu fanii sai, scoțand la iveala cateva aspecte inedite legate de perioada sarcinii. Soția lui Dani Oțil le-a dezvaluit astfel internauților ce probleme de sanatate intampina in prezent, dar și cand va naște mai exact. Iata confesiunea emoționanta a frumoasei blondine!

- Viorel Lis a fost diagnosticat cu o semi-pareza la picioare, afecțiune care il impiedica sa se deplaseze normal și care ii provoaca dureri foarte mari. Din aceasta cauza el evita sa mai paraseasca locuința, mai ales ca medicii sunt pesimiști. Șansele ca Viorel Lis sa-și revina sunt destul de reduse.…

- Iubitorii fotbalului din Campia Turzii, dar și cei care il cunosc pe fostul fundaș de fier al ISCT-ului de odinioara, Dorin Roșu (Gogu), au primit o veste trista, cum ca acesta se confrunta cu o... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ana Maria Mocanu se confrunta cu probleme grave de sanatate, dupa ce a petrecut de Paște alaturi de familie și prieteni. Fosta prezentatoare TV le-a dezvaluit fanilor de pe Internet diagnosticul pus de medicii, dupa mai multe analize efectiate.

- Lița Dumitru (71 de ani), fostul mare fotbalist al Stelei, a oferit o veste tulburatoare in aceasta dimineața. Din Statele Unite, acolo unde e stabilit alaturi de soție și fetița sa, Lița Dumitru a anunțat ca boala cu care s-a luptat in urma cu mai mulți ani i-a recidivat, el urmand in acest moment…