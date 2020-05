Primăvara vieții noastre eEste clar ca traim vremuri fara precedent in istoria cunoscuta… Cum la fel de clar este ca o revenire la „normalitatea“ dinainte de pandemie este puțin probabila. Toate lucrurile știute și neștiute vor fi puse pe alte baze, pe alte fundamente. Ca vorbim de societate, politica sau economie, nimic nu va mai fi cum a fost… Decat in amintirile noastre. Istoria contemporana se va imparți in doua – lumea „de dinainte“ și lumea „de dupa“ pandemie. Pentru oamenii cat de cat conștienți de ei, viața postpandemie va fi mult simplificata. Vor petrece mai mult timp in familie sau cu ei inșiși. Se vor bucura… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

