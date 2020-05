Stiri pe aceeasi tema

- Masa de aer rece pornește din nordul Oceanului Atlantic și din Groelanda și se va deplasa spre est, iar duminica va cobora spre sud, aducand temperature cu 12 grade Celsius mai mici decat media, potrivit. Vremea rece se va simți, incepand de duminica, in vestul și nordul Europei, iar de luni in centrul…

- “Un pahar pe jumatate plin sau pe jumatate gol? Ce vede fiecare dupa ultima teleconferinta a sefilor de stat europeni? Optimistii insista sa vada o convergenta a unor puncte de vedere foarte divergente si o intarire a Europei in fata tsunami-ului recesiunii care va veni. Cei „cu picioarele pe pamant”…

- Danezul Torbjørn „Thor” Pedersen a vrut sa faca o calatorie in jurul lumii in care sa viziteze toate statele fara a lua niciodata un avion.Dupa șase ani și jumatate foarte duri, cu un buget de numai 20 de dolari pe zi, Pedersen mai are doar noua state de vizitat, dar pandemia de coronavirus l-a blocat…

- Iarna 2019-2020 a fost de departe cea mai calda inregistrata vreodata in Europa, potrivit Serviciului european Copernicus privind schimbarile climatice, potrivit Agerpres, care citeaza dpa.Intre decembrie 2019 si februarie 2020, temperaturile au fost cu 3,4 grade Celsius peste cele medii inregistrate…

- Milioane de imigranti extracomunitari se indreapta spre Europa dupa ce Turcia a deschis frontierele, a afirmat luni presedintele Reecep Tayyip Erdogan, denuntand presiunile exercitate de Uniunea Europeana, informeaza cotidianul Le Figaro, potrivit Mediafax."De cand am deschis frontierele (vineri…

- Furtuna Ciara a ajuns și în Republica Moldova. Aceasta a fost surprinsa la Caușeni sub forma unui val puternic de zapada care a întunecat brusc cerul. Șeful direcției de Prognoze Meteorologice a declarat ca, de fapt, furtuna a ajuns și în țara noastra, doar ca aceasta…

- Fenomenul mai puțin obișnuit care s-a manifestat în aceasta iarna în România este ca nu s-a mai aflat sub influența unor fronturi atmosferice care sa vina dinspre Est, cum se întâmpla de obicei, ci a fost afectata de mase de aer dinspre Vest, așa cum se va întâmpla…