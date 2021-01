Primarul Toma, atacat și amenințat de SANITAS! Iată motivul! Liderii SANITAS Buzau acuza lipsa unor documente legale care ar trebui sa stea la baza mobilizarii personalului medical aflat in contract cu Primaria (personal cabinete școlare, din creșe, etc.) in cadrul centrelor de vaccinare anti-COVID. Ei transmit și un avertisment. „Oare cate adrese trebuie sa mai facem, ca sa ințelegeți, domnilor angajatori, ca angajații nu sunt niste pioni pe care ii mutați de colo-colo, dupa bunul plac, fara un document legal in spate?!? Sunt unii angajați (foarte puțini, din pacate), care ne asculta și nu executa aceste ordine telefonice, chiar daca sunt sub forma de… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

