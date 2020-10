Primarul comunei prahovene Sotrile, Bogdan Davidescu, al carui mandat a fost invalidat de instanta in conditiile in care acesta are o condamnare definitiva pentru pornografie infantila, a anuntat ca va candida inca o data cand se organizeaza scrutinul. „Dragi cetateni, dragi prieteni! In urma alegerilor care au avut loc in data de 27 septembrie, am fost ales primarul comunei Sotrile. Candidatura a fost aprobata, dar invalidata de catre un judecator ‘drept’, netinand cont de opinia dvs. In urma aceste hotarari vor avea loc noi alegeri locale si va anunt pe aceasta cale ca voi candida inca o data…