- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, se plange ca Nicușor Dan, primarul Capitalei, susținut de PNL și USR PLUS, nu-i raspunde la telefon și ca in aceasta perioada a fost „inabordabil”. Un internaut i-a atras atenția primarului PNL al Sectorului 6 sa nu-i mai trimita la Primaria Municipiului…

- Presedintele PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu, aduce clarificari, luni seara, la decizia de a renunta la mandatul de consilier general si la functia de viceprimar. ”Cand cel alaturi de care ai candidat nu iti raspunde la telefon nu e chiar un semn bun”, afirma Voiculescu, prcizand ca-i doreste succes…

- Primarul Capitalei a anuntat, sambata, ca exista acordul Consiliului General in acest sens.„Voi propune ca o parte importanta a bugetului local dedicat sectorului cultural in 2021 sa fie accesibila institutiilor culturale independente, prin concursuri de proiecte. In acelasi timp, Primaria Capitalei…

- 1 decembrie 1918 e cel mai frumos dar al generatiilor trecute pentru istoria Romaniei, afirma primarul general al Capitalei. "Sa pretuim acest dar si sa aratam asta in fiecare zi, in primul rand prin indeplinirea datoriilor civice. Respectul fata de lege si implicarea sociala reprezinta, cred…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a refuzat sa recepționeze o lucrare. El a anunțat ca i-a cerut constructorului sa reia operațiunea și a declarat ca nu va accepta nici o lucrare publica executata prost. Edilul șef a mai spus ca va merge personal sa recepționeze toate lucrarile din sector, anunța…