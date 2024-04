Primarul Piteștiului: Simfonia Lalelelor este o manifestare a unității noastre Simfonia Lalelelor 2024. Tradiție, culoare, bucurie! Evenimentul emblematic al Pitestiului, un spectacol de culoare și frumusețe, a ajuns la a 47-a ediție. Primarul Cristian Gentea a spus ca in acest an au fost plantați in tot orașul 460.000 bulbi de lalea, 90 de soiuri, dintre aceștia 200.000 sunt plantați in parcul Lunca Argeșului, cel mai mare parc amenajat cu fonduri europene din Romania. La deschiderea oficiala a ”Simfoniei Lalelelor” au fost prezenți șase ambasadori. Este vorba de ambasadorii Franței (Nicolas Warnery), Palestinei (Isam Masalha), Serbiei (Stefan Tomasevic), Marocului (Hassan… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

- Cristian Gentea: ’’Piteștiul este mai viu și mai frumos decat oricand, in luna dedicata Simfoniei! Ne pastram identitatea de Orașul Lalelelor și, raportat la aceasta identitate, am proiectat peisagistica lunii aprilie! Peste 450.000 de bulbi au fost plantați pe toata suprafața urbana: la intrarile in…

- Intalnirile primarului din Pitești cu reprezentanții administrațiilor de proprietari sunt o forma de dialog benefica pentru buna funcționare a orașului și creșterea confortului in comunitate. Primar Cristian Gentea: ’’Ma bucura interesul pe care il exprima cetațenii cartierelor Craiovei și Razboieni,…

- Joi seara, Consiliul Județean Argeș a organizat o noua ediție a „Galei pentru Excelența”, in care a evidențiat și premiat eforturile tuturor acelora care se implica activ in dezvoltarea județului. Printre aceștia s-a numarat, evident, și echipa de conducere a Primariei Pitești, in frunte cu primarul…

- Conform primarului Cristian Gentea, astazi a fost dat ordinul de incepere pentru o lucrare mult așteptata de catre cetațenii din zona Parc Faget-Mihaileanu! ’’Realizam o CANALIZARE PLUVIALA NOUA, care ii va scuti, in viitor, de problemele cu care se confrunta de multa vreme. Am fost, in mai multe randuri,…

- Primarul Piteștiului, Cristian Gentea, anunța ca au fost relocate cateva cabinete medicale in cartierul Popa Șapca, administrația locala oferind sprijin in vederea mutarii. ’’Am oferit sprijin prin Serviciul de Patrimoniu, relocarii catorva cabinete medicale in cartierul Popa Șapca, așa incat peste…

