Primarul orasului Techirghiol, despre explozia, urmata de incendiu, unde au ars sapte casute

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari de la ISU Dobrogea Constanta au fost solicitati, in jurul orei 02.45, sa intervina, in Techirghiol, pe strada Gheorghe Asachi. Potrivit apelantului o centrala termica a facut explozie si a luat foc. La locul interventiei au fost trimise o autospeciala de stins incendii cu apa si spuma…

- BUCUREȘTI, 20 ian – Sputnik. Cateva persoane au decedat in urma exploziei din Madrid, pe strada Toledo 68, cartierul Latina, iar o buna parte a cladirilor din zona s-au prabușit. Cel puțin șase persoane sunt ranite, iar trei au decedat. "Explozia a avut loc pe strada Toledo 98. Serviciul de…

- Incendiu pe strada Garii din Navodari. In urma cu cateva momente Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Navodari, judetul Constanta.Din primele informati, este vorba despre un incendiu la o casa produs pe strada Garii.La locul accidentului au fost…

- Persoana care a plasat bomba ce a explodat in dimineata de Craciun in Nashville a fost identificata de anchetatori. Este vorba de Anthony Warner, un barbat de 63 de ani, care a murit in explozie, au anunțat autoritațile intr-o conferința de presa, potrivit DailyMail.FBI a confirmat ca Anthony Quinn…

- Un incendiu a izbucnit in urma cu puțin timp, in jurul orei 13:40, pe o strada din municipiul Dej. Din primele informații, incendiul se manifesta la hornul unei locuințe de pe strada Liviu Rebreanu din municipiul Dej. In urma apelului la 112, la fața locului intervin pompierii din cadrul Detașamentului…

- Pompierii militari au intervenit, miercuri seara, la un accident feroviar petrecut pe strada Nordului din localitatea Sangeorgiu de Mureș unde un autoturism a fost lovit de un tren de calatori. "In localitatea Sangeorgiu de Mureș, strada Nordului, trenul de calatori InterRegio 4511 a lovit un autoturism…

- Incendiu la o casa pe pe strada Gheorghe Marinescu din municipiul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un inecdniu la o casa produs pe strada Gheorghe Marinescu.…

- Incendiu pe strada Sasu Vasile din municipiul Constanta. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu la o casa produs pe strada Sasu Vasile.La locul incendiului au…