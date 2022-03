Primarul orașului Nikolaev, cuvinte de mulțumire pentru români Primarul orașului Nikolaev a transmis un mesaj de recunoștința comunitații brașovene, care a trimis in Ucraina doua camioane pline cu alimente și alte produse necesare refugiaților. Orașul Nikolaev a fost grav afectat de bombardamentele rusești in ultimele zile și se afla sub asediu. Edilul ucrainean Oleksandr Syenkevych a postat mesajul pe rețelele sociale. Oleksandr Syenkevych: “Va mulțumim pentru ajutorul umanitar pe care l-ați trimis in Nikolaev, in aceste zile grele. Nu vom uita niciodata acest lucru și vom aprecia intotdeauna bunatatea voastra. Astazi ne aparam orașul și intreaga Ucraina… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presa din Ucraina anunța ca vineri, 11 martie, un grup de 10 militari ruși l-a rapit pe Ivan Fiodorov, primarul orașului Melitopol. Anterior, el refuzase sa coopereze cu armata rusa care au acaparat teritoriul orașului. Acest lucru a fost raportat pe canalul sau de Telegram de catre Anton…

- Studentii ucraineni refugiati in tara noastra vor beneficia de burse in aceleasi conditii ca studentii romani, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. „Avem in pregatire un proiect de hotarare de guvern prin care acesti refugiati ucraineni – de cetatenie ucraineana…

- Forțele ruse l-au ucis, luni, pe primarul orașului Hostomel, Iurie Prilipko, și pe alți doi camarazi ai sai în timp ce ofereau ajutor umanitar. Consiliul orașului a confirmat informația într-o postare pe Facebook. „Primarul orașului Hostomel, Iurie Ilici Prylypko,…

- Situația este dramatica in Herson, primul mare oraș din Ucraina cucerit de ruși. Dupa bombardamente extrem de violente, locuitorii se confrunta cu grave penurii alimentare, astfel ca au inceput sa fure din magazine. Primarul orașului ucrainean Herson, Ihor Kolihaiev, le-a a cerut oamenilor sa inceteze…

- Primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, a suferit ieri o intervenție chirurgicala destul de complicata. Acesta, in timp ce schia, a avut un accident. Un alt schior a intrat in el, rupandu-i tendonul pectoral drept. Așa ca, primarul Vlad Oprea a ajuns de urgența la spital pentru operație. Dupa cateva ore,…

- Impatimit al muntelui si pasionat de schi, primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, va suferi o intervenție chirurgicala destul de complicata, in urma unui accident la schi. "Revin imediat! Timp de cateva ore o sa fiu sub anestezie pentru o intervenție chirurgicala. In urma unui accident de schi, in care…

- Primarul orasului italian Messina si-a amplasat un cort in portul orasului și anunța ca incepe greva foamei.Edilul e suparat ca in oraș pot ajunge sau de acolo pot pleca doar persoanele vaccinate sau vindecate de COVID.

- Primarul general al Capitalei Nicușor Dan spune ca veștile pentru București nu sunt „deloc bune” dupa ce parlamentarii au votat joi bugetul pentru 2022. Edilul susține ca bugetul Capitalei a ramas la nivelul din 2021, adica 10 miliarde de lei. „In ciuda tuturor demersurilor pe care le-am facut in ultimele…