- Primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, a criticat miercuri proiectul in valoare de mai multe miliarde de dolari pentru construirea unui canal care sa traverseze Stramtoarea Bosfor, calificandu-l drept "un proiect dezastruos" si indemnand la o lupta in justitie pentru a bloca planul intens promovat…

- Turcia va organiza in scurt timp o licitatie pentru constructia unui canal intre Marea Neagra si Marea Marmara, a declarat joi presedintele Recep Tayyip Erdogan, in pofida solicitarilor formulate de primarul orasului Istanbul, care a cerut abandonarea acestui proiect din cauza impactului sau potential…

- Presedintele Erdogan si partidul sau islamo-conservator AKP (Justitie si Dezvoltare) sustin ca acest canal navigabil cu o lungime de 45 de kilometri va reduce presiunile asupra stramtorii Bosfor, care imparte in doua Istanbulul si este una din cele mai aglomerate linii de navigatie din lume. In replica,…

- Unul dintre proiectele promovate de presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, privind constructia unui canal intre Marea Neagra si Marea Marmara ar crea riscuri mari asupra mediului inconjurator, a avertizat marti organizatia mediu World Wildlife Fund, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.Acest…

- Susținut de USR pentru candidatura la Primaria Capitalei, Nicușor Dan iși dorește o dezbatere publica cu Vlad Voiculescu, omul susținut de PLUS. Astfel, Nicușor Dan considera ca se vor tranșa apele și va fi ales un singur candidat.Citește și: Proiectul PNL pentru interzicerea cumularii pensiei…

- Lider in Romania pe segmentul de servicii speciale la sonda Rompetrol Well Services (RWS) și-a reluat și extins in acest an gama de servicii petroliere asigurate operațiunilor de profil din largul Marii Negre, prin contribuția adusa recent la amplul proiect de dezafectare a platformei Gloria. RWS…

- ''Rugati-va pentru aliatii nostri kurzi care au fost abandonati rusinos de administratia Trump'', a scris el pe Twitter. ''Voi conduce eforturile Congresului de a-l face pe Erdogan sa plateasca scump'', a adaugat senatorul republican, care este de obicei un sustinator apropiat al presedintelui Donald…

- Lukoil Overseas Atash BV, Sucursala Bucuresti a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta acord de mediu pentru executia forajului de explorare a gazelor naturale in perimetrul Ex 30 Trident, Marea Neagra.Ulterior, agentia de mediu a anuntat emiterea deciziei de emitere a acordului…