- Ioan Turc, primarul municipiului Bistrița: Dragi concetațeni, Paștele ne ofera fiecaruia dintre noi prilejul unui nou inceput. Iisus Hristos iși reinnoiește jertfa, de doua mii de ani, pentru mantuirea noastra. Sa ne propunem și sa ne straduim sa devenim mai buni, mai generoși, mai atenți la nevoile…

- Polițiștii Biroului Supravegheri Judiciare au organizat și desfașurat, luni, o acțiune in scopul verificarii respectarii obligațiilor impuse persoanelor supravegheate prin masurile preventive instituite fața de acestea. Astfel, a fost depistat in flagrant delict un tanar de 19 ani din Budacu de Sus,…

- Aurelia Dan a fost inlocuita, luni, din funcția de conducere a Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Nasaud. In funcție a fost numit fostul director al Colegiului Național „Petru Rareș” din Beclean, Mircea Cristian Nicula. Mandatul de inspector general școlar al Aureliei Dan a ajuns la final. Anunțul…

- Primarul municipiului Bistrița s-a aflat ieri in Republica Moldova, „cu scopul declarat de a avea intalniri și a stabili parteneriate cu orașe de aici”. „In pofida evenimentelor tulburatoare la care asistam cu toții, mi-am continuat drumul, incercand sa imi respect programul deja stabilit. La Ungheni,…

- In aceasta dupa-masa un tanar de 19 ani din Dumitra a primit masura arestului la domiciliu pentru 30 de zile in urma unui accident rutier produs vineri seara pe raza localitații Unirea. Seara trecuta polițiștii Biroului Rutier au fost semnalați despre producerea unui accident de circulație pe Drumul…

- Pompierii voluntari din localitatea Maieru și un echipaj de pompieri militari de la Garda de Intervenție Sangeorz-Bai au intervenit miercuri dimineața in localitatea Maieru la un incendiu izbucnit la o afumatoare, cu pericol de extindere la anexe și casa de locuit. Potrivit ISU Bistrița-Nasaud, echipajele…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, considera ca cererea Rusiei de retragere a scutului de la Deveselu nu are „niciun fundament”, Romania fiind independenta in privinta stabilirii strategiei de aparare a tarii. „In ceea ce priveste strategia de aparare a Romaniei, este independenta. Nu cred ca este…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca, incepand de saptamana viitoare, centrele de recoltare a probelor pentru testele COVID-19 din Bucuresti vor functiona doar in weekend, mentionand ca in timpul saptamanii testarea se poate face in cabinetele medicilor de familie. „O sa extindem in weekend…