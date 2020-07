Primarul Gheorghe Voicu a schimbat faţa comunei Bârla (Galerie foto) Primarul Gheorghe Voicu a schimbat fata comunei Barla (Galerie foto). Barla se dovedeste a fi, sub conducerea primarului Gheorghe Voicu, una dintre comunele argesene ce se apropie cu pasi repezi de nivelul de civilizatie cerut de anul 2020. De la asfaltarea drumurilor, dezvoltarea retelei de apa potabila si investitiile in scoli si pana la organizarea de campanii umanitare pentru locuitorii aflati in situatii dificile, colectarea selectiva a deseurilor sau actiunile de sterilizare a animalelor din curti, toate contribuie la ridicarea nivelului de trai si apropierea de un grad de civilizatie normal… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

