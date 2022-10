INTERESE…La Tatarani, primarul in functie, Ion Gentimir, a intrat in conflict cu administratorul special al societatii Comcereal, chiar in momentul in care acesta impartea arenda oamenilor care detin terenuri la aceasta societate aflata in procedura de insolventa. Edilul s-a aratat extrem de suparat in momentul in care a aflat ca o parte dintre satenii sai […] Articolul Primarul Gentimir de la Tatarani, gest incredibil. I-a injurat pe lichidatorii de la Comcereal care imparteau arendele la oameni apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .