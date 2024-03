INCREDIBIL: Un vasluian si-a montat WC pe balcon INCREDIBIL… In materie de inventivitate, vasluienii nu stau rau deloc, ba dimpotriva, am putea spune ca ocupa un loc fruntaș. Spunem asta pentru ca, de-a lungul timpului, s-au auzit o sumedenie de utilizari ale balconului, insa cea data de un locatar de la blocul construit de omul de afaceri Paul Hordila parca le depașește pe […] Articolul INCREDIBIL: Un vasluian si-a montat WC pe balcon apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- INCREDIBIL… In materie de inventivitate, vasluienii nu stau rau deloc, ba dimpotriva, am putea spune ca ocupa un loc fruntaș. Spunem asta pentru ca, de-a lungul timpului, s-au auzit o sumedenie de utilizari ale balconului, insa cea data de un locatar de la blocul construit de omul de afaceri Paul Hordila…

- PREGATIT DE BATAIE… Luptatorul vasluian Ovidiu Ionuț Axinte (34 de ani), legitimat la Kombat Wolf Vaslui, urca din nou in ring sambata, 9 martie, in Georgia, intr-o confruntare pe reguli de box tradițional georgian. Cunoscut pentru rezultatele bune obținute in cușca de MMA, sportivul vasluian nu a spus…

- BATAIE DE JOC… Imagini revoltatoare intr-o comuna din județul Vaslui. Mai mulți elevi au fost transportați la școala in condiții improprii, cu o autoutilitara a Primariei Lunca Banului. In imaginile surprinse de un consilier local se observa cum copiii stateau inghesuiți, alaturi de o profesoara. Luat…

- O adolescenta de doar 14 ani, din Vaslui, a fost gasita, duminica noaptea, in stare de inconștiența pe peronul garii din oraș. Fata fugise ziua dintr-un centru de plasament, impreuna cu doua colege. Toate trei au consumat bauturi alcoolice, insa doar uneia i s-a facut rau, foarte probabil pentru ca…

- UPDATE: Nici de data aceasta aparatorii lui Dumitru Buzatu nu au avut succes in fața judecatorilor de drepturi și libertați ai Tribunalului Vaslui. Astfel, instanța vasluiana a decis menținerea masurii privative de libertate dar decizia nu este definitiva. Ultimul cuvant il vor avea magistrații Curții…

- NEMULȚUMIRI… O ampla acțiune de protest are loc, luni dimineața, in fața sediului Aquavas Barlad. Sute de persoane au ieșit in strada, nemulțumite de facturile tot mai mari la apa și canal pe care le primesc in fiecare luna. Barladenii se plang ca au ajuns sa plateasca mai mult la apa decat la gaz,…

- Vlad Ciobanu, unul dintre cei mai reprezentativi artiști plastici ai județului Vaslui, a murit seara trecuta, la varsta de 75 ani. Vestea a fost anunțata pe rețelele de sociale de cunoscuții acestuia. “Numai este printre noi maestrul Vlad Ciobanu! A fost gasit in atelierul sau fara suflare. Dumnezeu…