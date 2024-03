Stiri pe aceeasi tema

- Ma gandeam la subiectul urmatorului meu editorial genial. Și n-aș mai fi mers iar pe politica pentru ca am niște senzații de greața, senzații pe care nu doresc sa le acutizez pentru ca vine primavara și vreau sa merg pe vibrații inalte, pe floricele scumpe ca diamantele de 8 Martie, ciripit de pasarele…

- Exceptandu-l pe eternul Jan Ciupilan, vasluienii vor putea alege in acest an garda noua, oameni educați in democrație, oameni care, teoretic, ar trebui sa vina cu un suflu nou, o viziune moderna, o chestiune profunda cu care sa entuziasmeze electoratul. Doar ca ce vedem deocamdata e… nimic. Aceleași…

- GATA DE LUPTA… Vasluianul Ovidiu Ionuț Axinte (33 de ani) va participa la o puternica gala de MMA, in nordul Franței, la Lille. Sportivul legitimat la Kombat Wolf Vaslui va lupta in promoția Ultimate Cage 2 și il va avea ca adversar pe francezul Smain Ouargli. Chiar daca nu s-a bucurat de prea multe…

- NEATENȚIE… In cursul acestei dimineți, pe raza localitații Rașești, comuna Dranceni, s-a produs un accident de circulație, soldat cu doua victime. Este vorba despre șoferița vehiculului, in varsta de 23 de ani, și o alta persoana, pasagera in autoturism. Cel mai probabil, pe fondul neadaptarii vitezei…

- Partidul Social Democrat și-a ales candidații la fotoliul de primar al municipiului Vaslui, dupa ce in urma cu doua saptamani edilul Vasile Paval și-a anuntat colegii ca nu va mai candida. Este vorba despre trei foști viceprimari ai municipiului Vaslui și un nume surpriza: Dragoș Cazacu, directorul…

- Vlad Ciobanu, unul dintre cei mai reprezentativi artiști plastici ai județului Vaslui, a murit seara trecuta, la varsta de 75 ani. Vestea a fost anunțata pe rețelele de sociale de cunoscuții acestuia. “Numai este printre noi maestrul Vlad Ciobanu! A fost gasit in atelierul sau fara suflare. Dumnezeu…

- NEMULȚUMIȚI… Fermierii și transportatorii din județul Vaslui se alatura, intr-un numar din ce in ce mai mare, protestelor din țara. Marți dimineața, sute de fermieri din zona Vaslui-Barlad au pornit cu utilajele pe Drumul European 581, de la Crasna spre Roșiești, apoi spre Tarzii, circuland cu 30-40…

- DECIZIE… Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a declarant anul 2024 in Patriarhia Romana „Anul omagial al pastorației și ingrijirii bolnavilor” și „Anul comemorativ al tuturor Sfinților tamaduitori fara de arginți”, dupa cum informeaza Biroul de Presa al Episcopiei Hușilor. La nivelul Eparhiei,…