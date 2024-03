INCREDIBIL… In materie de inventivitate, vasluienii nu stau rau deloc, ba dimpotriva, am putea spune ca ocupa un loc fruntaș. Spunem asta pentru ca, de-a lungul timpului, s-au auzit o sumedenie de utilizari ale balconului, insa cea data de un locatar de la blocul construit de omul de afaceri Paul Hordila parca le depașește pe […] Articolul Vasluienii sunt inventivi: baie construita in balcon, uscatoare de rufe inșirate intr-un apartament de lux! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .