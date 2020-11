Primarul general al Capitalei: Pregătim noi locuri de terapie intensivă București se pregatește de gasirea a noi locuri de terapie intensiva, ca și de o mai buna colaborare intre instituțiile autorizate și intre spitale. Declarația a fost facuta de primarul general, Nicușor Dan, la finalul unei vizite de lucru prin spitalele Capitalei, impreuna cu premierul Ludovic Orban. „Am avut discutii cu mai multi manageri si in general pe tot ce inseamna aceasta criza sanitara, e nevoie de colaborarea institutiilor, iar in ultimele saptamani a existat o colaborare, nu a mai existat acea ruptura intre primarie, Administratia Spitalelor si Ministerul Sanatatii. O sa vedeti in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

