- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, anunta ca reabilitarea Podului Grant va fi finalizata in primavara acestui an. Aceasta afirma ca municipalitatea a inceput procesul de reabilitare si consolidare a tuturor podurilor pe care le detine, pentru ca infrastructura veche devenise un pericol.

- Singurul centru non stop din București pentru victimele violenței domestice este in Sectorul 3. La orice ora din zi și din noapte ajung aici femeile in situații disperate, dupa ce viața le-a fost pusa in pericol de nenumarate ori.La inceputul lui 2019, primarul Gabriela Firea decidea sa inchida centrul…

- Mai multe blocuri situate pe Bulevardele Transilvaniei, 1 Decembrie 1918, Revoluției 1989, Republicii și strazile Cloșca, Ampoiului, Gheorghe Șincai și Livezii din municipiul Alba Iulia vor fi in curand reabilitate termic, printr-un proiect de peste 36,7 milioane de lei. De creșterea performanței energetice…

- Ziarul Unirea Prima sentința in dosarul Colectiv: Cristian Piedone, condamnat la 8 ani și jumatate de inchisoare cu executare, de Tribunalul București Prima sentința in dosarul Colectiv: Cristian Piedone, condamnat la 8 ani și jumatate de inchisoare cu executare, de Tribunalul București Tribunalul București…

- Judecatorii au dat primul verdict in dosarul Colectiv. Fostul primar al Sectorului 4 al Capitalei, Cristian Popescu Piedone, a fost condamnat la 8 ani și 6 luni de inchisoare, in timp ce patronii clubului au primit cate 11 ani și 8 luni de inchisoare. Decizia magistraților nu este definitiva și poate…

- S-a batut intr-un club karaoke si chiar a stricat cateva mese pentru ca a cantat in romana. Dezvaluirea apartine fostului primar al Capitalei, Dorin Chirtoaca, in cadrul unei emisiuni de la un post privat de televiziunie.

- Daniel Florea, primarul Sectorului 5, a vorbit, la Conferința "SECTORUL 5 - Exemplu de dezvoltare durabila", despre reducerea traficului prin centrul Bucureștiului și realizarea unor noi cai de intrare in oraș. ”Un lucru foarte important și coloana vertebrala a acestui proiect este, de asemenea,…

- "Pe 30 am deschiderea la licitatie pentru refacerea a 600 de strazi. Au fost tot felul de contestatii. Ma chinui din februarie sa deschid licitatia", a spus Daniel Florea, primarul Sectorului 5. "In acet moment am 140 de blocuri in reabilitare. Am avut probleme foarte mari, intarzieri foarte…