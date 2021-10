Primarul Timișoarei Dominic Fritz a reușit o prelungire a contractului de furnizare a gazului pentru Colterm. Contractul va putea fi prelungit ulterior cu plata in avans. Astfel, timișorenii conectați la Colterm vor avea apa calda și caldura și in perioada urmatoare, timp in care Colterm și Primaria Municipiului Timișoara continua negocierile pentru o soluție de achiziționare a gazului pe termen mediu și lung. „Datoria mea ca primar este sa deschid toate ușile pentru rezolvarea acestei crize pentru a rezolva problema incalzirii timișorenilor racordați la Colterm, la București și oriunde exista…