- 80 de politisti si 20 de jandarmi au fost mobilizati pentru o actiune-fulger, desfasurata vineri, 29 octombrie 2021, in intervalul orar 14.00 - 17.00, de IPJ Olt. Un elicoper al Inspectoratului General al Aviatiei, venit in sprijin, a survolat judetul, vizati fiind in special braconierii.

- Peste 2.000 de doze de vaccin anti-COVID au fost administrate in judetul Olt in ultimele 24 de ore, fiind atins astfel varful vaccinarilor in judet de la inceputul campaniei, a informat, vineri, Directia de Sanatate Publica (DSP) Olt. In ultimele 24 de ore, au fost administrate in judetul Olt 2.049…

- Intr-o intervenție la TVR1, Sorin Campeanu, ministrul educației, a explicat ca rata ridicata a incidenției cazurilor de Covid și decesele cadrelor didactice au avut un impact major asupra deciziilor unor scoli care au cerut trecerea la invatamantul online, scrie agenția News.ro . „In judetul Olt, spre…

- Peste 100 de farmacii din țara testeaza gratuit pentru COVID-19. Potrivit unui ordin al ministrului Sanatații privind activitatea de testare in farmacii comunitare si oficine comunitare rurale, utilizand teste antigenice rapide pentru diagnosticarea infectiei cu SARS-CoV-2, testarea se realizeaza prioritar…

- In luna mai a acestui an, ministrul sanatații de la acea vreme, Ioana Mihaila, anunța aprobarea unei OUG prvind testarile covid. Conform ordonanței romanii se pot testa in farmacii, folosindu-se testele rapide antigen. Potrivit unui comunicat de presa publicat de Ministerul Sanatații, farmaciile pot…

Andrei Baciu, secretar de stat in cadrul Ministerului Sanatații, a anunțat extinderea rețelei de farmacii in care se pot face teste antigen rapide pentru Covid-19 gratuite. "Testare COVID cu teste...

- Numarul pacientilor cu COVID-19 internati in spitalele din judetul Olt a ajuns in prezent la 182 si este cel mai mare din acest an, potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica (DSP) Olt, care au anuntat ca 25 dintre pacientii infectati cu SARS-CoV-2 sunt in sectiile ATI. In judet…

- Prescolarii si elevii scolii din comuna Studina, unde incidenta cazurilor de COVID-19 a ajuns la 5,04 la mie, vor participa la cursuri online in urmatoarele doua saptamani, dupa ce Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Olt a decis, miercuri, suspendarea activitatilor didactice care…