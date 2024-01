Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Annei, noul avocat al lui Cornel Dinicu, patronul de la Ferma Dacilor, a dezvaluit ca exista trei martori cu identitate protejata care vor depune marturie ca incendiul care a ucis opt oameni ar fi fost provocat de o mana criminala. „Exista deja dispusa expertiza. Eu nu am solicitat nimic. Vineri…

- Grefierii de la Tribunalul Prahova au oprit lucrul, marti, si protesteaza in fata sediului Palatului de Justitie din Ploiesti. Protestul are loc in ziua in care Tribunalul Prahova trebuie sa decida daca mentine mandatul de arestare preventiva emis pe numele omului de afaceri Cornel Dinicu, care detine…

- Ramasitele celei de a opta victime a incendiului de la Ferma Dacilor au fost identificate. Acestea apartin fiului de 11 ani lui Lucian Ene, apropiat al proprietarului real al pensiunii, Cornel Dinicu. Lucian Ene si inca unul dintre fiii sai au murit si ei in incendiu. ”Cu ocazia efectuarii cercetarii…

- Vineri au fost identificate ultimele fragmente osoase de la Ferma Dacilor aduse la Bucuresti. Cea de-a opta victima a incendiului de la Ferma Dacilor este un copil de 11 ani. Potrivit unor surse judiciare, ultimele fragmente osoase aduse la București au fost identificate cu certitudine. Printre victimele…

- Dupa mai bine de 12 ore de audieri, Cornel Dinicu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar pentru cei doi asociați ai sai a fost instituit arestul la domiciliu. Avocații apararii au contestat deja decizia, iar patronul fermei ar fi declarat in fata instanței ca pierderea unui fiu in acest incendiu…

- A doua runda de audieri in dosarul Ferma Dacilor s-a finalizat, miercuri, iar cele trei persoane reținute pentru 24 de ore au fost scoase in catușe din sediul Poliției Prahova și duse la Judecatoria Ploiești cu propunere de arestare preventiva. Potrivit portalului instanțelor de judecata, sunt trei…

- Una dintre victimele incendiului de la Ferma Dacilor din Tohani, județul Prahova, este fiul șefului Direcției Generale de Informații a Apararii, generalul Petru Baiceanu, potrivit unor surse judiciare. Vlad Baiceanu avea 21 de ani și era student la Universitatea din București, și și se numara printre…

- Secția militara a DNA a clasat in martie 2023 un dosar care privea modul in care funcționa Ferma Dacilor fara autorizație de incendiu. DNA va redeschide acest dosar dupa ce pensiunea a ars din temelii marți. Dosarul DNA ar arata ca ISUJ Prahova ar fi acordat in 2019 doar avertismente la Ferma Dacilor,…