Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 7 iun – Sputnik. Persoanele care s-au imunizat impotriva COVID-19 la maratonul organizat de Universitatea de Medicina sunt așteptate la rapel. Cei care s-au vaccinat la finalul lunii mai in cadrul maratonului vor avea șansa sa se vaccineze cu a doua doza de ser in perioada 12-13 iunie. …

- CHIȘINAU, 28 mai – Sputnik. Autoritațile au anunțat ca sunt disponibile patru mii de doze de vaccin, de patru tipuri. Serurile Pfizer, pentru care cererea este mai mare, sunt in cantitate de 2500 de doze. Cei care vin sa se imunizeze nu au nevoie de programare prealabila, ci prezinta doar buletinul…

- CHIȘINAU, 6 mai - Sputnik. Primarul Capitalei a scris intr-o postare pe pagina sa de Facebook ca in ultimele zile, oamenii s-au mobilizat și merg la toate punctele de vaccinare și la Centrul municipal creat. „Doar in ultimele doua zile, numarul solicitarilor zilnice pentru vaccinare a crescut…

- CHIȘINAU, 26 apr – Sputnik. Primarul Capitalei, Ion Ceban, a solicitat sa fie monitorizat cu strictețe procesul de inregistrare a copiilor in clasa a I-a, dar și in gradinițe. Asta pentru ca, potrivit lui, in unele instituții inca se mai rezolva intrebarile cu bani. © Photo : Miroslav RotariInformații…

- PodcasturiCum decurge procesul de vaccinare in satele Moldovei In comuna Balașești, raionul Sangerei, procesul de vaccinare impotriva COVID-19 este in plina desfașurare. Potrivit primarului Elena Neaga, la prima etapa au fost vaccinați medicii și profesorii. Toate persoanele au primit vaccinul AstraZeneca,…

- CHIȘINAU, 31 mart - Sputnik. Primarul Capitalei susține ca, atat instituțiile private, cat și cele de stat trebuie sa plateasca pentru faptul ca municipalitatea are grija de spațiul adiacent cladirilor care aparțin statului și agenților economici. © Public Domain / Parlamentul Republicii MoldovaAvertismentul…

- Primarul Capitalei, Ion Ceban, a publicat pe pagina sa de Facebook o inregistrare video cu desfașurarea lucrarilor de reabilitare a strazii Ion Creanga. © Sputnik / Rodion ProcaSurpriza pentru locuitorii Capitalei: Mai multe curți vor fi modernizate Lucrarile de reparație a strazii Ion Creanga,…