- Pentru o mai buna informare privind activitatea de colectare selectiva a deșeurilor, efectuata de operatorul de salubritate, Supercom, Primaria Municipiului Campia Turzii va pune la dispoziție programul de colectare, defalcat,

- Firma de salubrizare SOMA SRL și Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare (ADIS) Bacau au lansat, sambata, contractul de salubrizare in municipiul Bacau și 22 de comune. Bacauanii vor depozita deșeurile pe fracții, iar transportul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Sistemul Coca-Cola si Dorna, in parteneriat cu organizatiile CSR Nest si GreenPoint Management, au lansat, saptamana trecuta, o noua initiativa de colectare separata a deseurilor de pe litoral. Proiectul beneficiaza de sustinerea Primariei Municipiului Constanta si Primariei Limanu si este derulat sub…

- Cetațenii Municipiului Campia Turzii sunt primii beneficiari din zona 3 a ADI Eco Metropolitan Cluj a noilor pubele de colectare selectiva a deșeurilor! Astazi, angajații SUPERCOM au fost prezenți pe... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Astazi au fost distribuite primele pubele de colectare selectiva a deșeurilor la Campia Turzii Cetațenii Municipiului Campia Turzii sunt primii beneficiari din zona 3 a ADI Eco Metropolitan Cluj a

- Primaria municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția Ecologie Urbana și Spații Verzi, alaturi de firmele de salubritate SC Bratner Vereș SA și SC Rosal Grup SA Cluj-Napoca anunța organizarea unei noi serii de intalniri de conștientizare a populației cu privire la colectarea selectiva a deșeurilor, in vederea…

- Marți, 22 iunie, pe strada Unirii din municipiul Aiud a fost recepționata o platforma subterana de colectare selectiva a deșeurilor. Reprezentanții Primariei incurajeaza cetațenii sa colecteze selectiv deșeurile. Potrivit acestora, in recipientele din partea stanga se depoziteaza deșeurile menajere,…

- Primaria Targu Mures a anuntat, azi, ca are de platit amenzi in valoare de peste 3,9 milioane de lei catre Garda de Mediu, din cauza faptului ca nu au fost luate masuri pentru colectarea selectiva a deseurilor, incepand din anul 2017 pana in prezent. Municipalitatea a subliniat ca are poprire pe conturi…