- Ministerul Sanatații a extins grupa de varsta pentru vaccinarea gratuita anti-HPV, astfel incat sa fie incluse fetele cu varsta intre 14 – 18 ani. Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila a semnat vineri, un ordin prin care vaccinarea gratuita anti-HPV a fost extinsa la fete pana la 18 ani. Pana acum, vaccinarea…

- Aproape 400 de transportatori rutieri din Timișoara, Arad și Oradea au scos vineri camioanele in strada pentru a protesta impotriva tentativei Guvernului de a supra-impozita sectorul transporturilor din Romania. Acțiunea se desfașoara pe centurile municipiilor Arad și Oradea. Transportatorii protesteaza…

- O noua acțiune a DNA Timișoara in dosarul in care este investigat modul in care a fost pus la cale un mecanism de fraudare a subvențiilor europene pentru oi din rasa țurcana, totul pornind de la o reclamație a celebrului Ghița Ciobanul, care apare in reclamele pentru rețelele de telefonie mobila. Uniunea…

- Zeci de mii de aleși locali ar urma sa primeasca pensii speciale de anul viitor, așa ca impactul bugetar o sa fie unul imens in cazul in care legea nu o sa fie modificata. Sumele sunt unele foarte mari, așa ca Uniunea Europeana cere insistent sa fie aduse schimbari. Cați bani incaseaza primarii, de…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru numirea lui Dan Vilceanu in functia de ministru al Finantelor, transmite Administratia Prezidentiala. Ceremonia de investire a acestuia va avea loc miercuri, de la 17.30, la Palatul Cotroceni. „Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat…

- Este naiv și nebunesc sa ceri Belarusului sa protejeze țarile europene de migrația ilegala. Acest lucru a fost declarat de Președintele țarii, Alexandr Lukașenko, in cadrul unei ședințe privind prioritațile politicii externe, relateaza canalul Telegram BelTA. Potrivit acestuia, masurile anterioare de…

- Clujul este orașul cu cea mai rapida creștere economica din UE Foto: Arhiva. Clujul este orașul cu cea mai rapida creștere economica din Uniunea Europeana din ultimele doua decenii. Informația a fost publicata de experții Bancii Mondiale, în baza unor date culese de Eurostat,…

- Compania americana in domeniul biotehnologiei Moeerna a depus luni cereri de autorizare a vaccinarii adolescentilor cu vaccinului sau impotriva covid-19 in Canada si in Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP. Cererile au fost depuse la Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) si la Sante Canada.…