- Un numar de 16 primari si viceprimari, de la PNL, USR, PRO Romania, PMP sau Partidul Republican, au anuntat ca la alegerile locale din 9 iunie vor candida din partea PSD. „Fara foarte multe discutii suplimentare, am bucuria si onoarea sa ii am alaturi de mine pe acesti primari si viceprimari din…

- Ceea ce intuiam ca se va intampla, in urma cu vreo doi ani, se intampla acum: PNL Hunedoara, sub bagheta șuie și aroganta a Vetuței Stanescu și sub orgoliul rural greu de masurat al prefectului Calin Petru Marian, autopropus candidat, se naruie chiar inainte de cel mai important set de alegeri din…

- Partidul Republican din Romania condamna atacul nedemn al Partidului Social Democrat, principalul partid de guvernamant, la adresa Armatei Romane.Cerand demisia Șefului Statului Major al Apararii, PSD politizeaza cea mai iubita institutie a natiunii, destabilizeaza Romania și, implicit, face jocul…

- In weekend, președintele PSD Dambovița, Corneliu Ștefan s-a intalnit cu primarii și președinții organizațiilor de partid din Valea Damboviței, Gaești, Titu, Racari și Baleni. Au avut loc discuții in care s-a stabilit targetul electoral pentru alegerile europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale…

- Ilustrație: Marian Avramescu Conducerea Partidului Național Liberal (PNL) apreciaza ca ar fi oportuna comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale, mai ales in condițiile in care s-a demonstrat ca primarii Partidului Social Democrat (PSD), formațiunea politiCA Colega de coaliție, mai devreme…

- Inca doi primari din PNL Gorj au ales sa paraseasca organizația politica din care fac parte și sa se alature PSD-ului. Este vorba, mai exact, de primarii liberali de la Danciulești și Tanțareni, Marius Dumitra-Badescu și Robert Ciutureanu. In ultima vreme au avut loc mai multe racolaril pe banda rulanta.…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, considera ca anul viitor cand vom avea parte de patru randuri de alegeri competițiile electorale trebuie sa fie bazate pe proiecte solide, utile pentru oameni, realizabile și pe rezultate concrete. ”Am vazut multa ingrijorare in opinia publica legata de faptul…

- Liderul PSD Titu, Laurențiu Costache, a vorbit astazi, in cadrul unei conferințe de presa despre viitorul an electoral și echipa pe care a reușit sa o consolideze la nivelul oganizației locale a social democraților. “Avem conturata o echipa puternica, cu oameni buni și determinați, cu profesioniști…