Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Dambovița s-a intalnit cu primarii și președinții organizațiilor de partid din Valea Damboviței, Gaești, Titu, Racari și Baleni,s-au purtat discuții in care s-a stabilit targetul electoral pentru alegerile europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale de anul acesta. PSD DAMBOVIȚA…

- Lipsiți de replica in fața suporterilor sau a presei independente, primarul Targoviștei, Daniel Cristian Stan, și președintele Consiliului Județean Dambovița, Corneliu Ștefan, s-au ”destainuit” site-ului iamsport.ro, precizand ca la club nu a existat vreun protest, in ciuda faptului ca in primele doua…

- A fost lansata licitația publica pentru proiectul ce vizeaza reabilitarea și modernizarea cladirii in care funcționeaza CJ Dambovița și Prefectura, anunțul a fost facut chiar de președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan. Inclus in „Programul național de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat”,…

- Drumarii de la SDN Targoviște au inlocuit parapetul metalic pe DN 7, intre localitațile Gaești și Matasaru, este vorba despre lucrari de intreținere. Siguranta in trafic este mai importanta decat orice. Lucrarile au avut loc pe DN 7, pe tronsonul cuprins intre Gaești și Matasaru.Parapetul fie era…

- Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan: O veste buna pentru dambovițeni, aparatul angiograf achiziționat in cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targoviște va deveni funcțional, in curand Acest aparat modern și performant va contribui in mod semnificativ la diagnosticarea și tratarea afecțiunilor…

- In ședința Consiliului Judetean Dambovița, s-a mai facut un pas important pentru construirea parcarii supraetajate din curtea Spitalului Județean de Urgența din Targoviște. A fost aprobata predarea catre Compania Naționala de Investiții a terenului pe care urmeaza a fi ridicata parcarea, in aceeași…

- Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a facut o vizita de lucru pe șantierele din sudul județului, sunt investiții in lucru sau aproape finalizate. La Morteni, se lucreaza la amenajarea de șanțuri, rigole și accese proprietați pe DJ 702H. Aici, suma de peste 700.000 de lei este asigurata in…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, duminica seara, o atenționare Cod galben de vant puternic pentru sud-vestul județului Dambovița. Potrivit meteorologilor, astazi pana la ora 23.30, sunt vizate intensificari ale vantului in localitațile Gaești, Titu, Potlogi, Corbii Mari, Dragodana, Racari,…