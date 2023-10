Stiri pe aceeasi tema

- Primaria comunei Scarișoara a lansat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru execuția lucrarilot pentru proiectul „Modernizare infrastructura rutiera in comuna Scarișoara, județul Alba”. Valoarea totala estimata a investiției este de 7.042.328,19 de lei, fara TVA. Proiectul insumeaza…

- Autocarele cu locuitori din Voluntari au inceput sa plece spre Iași de vineri, 6 octombrie, potrivit anunțului Direcției de Educație și cultura din Voluntari. Circa 8.000 de persoane vor fi duse la pelerinajul de la Sf. Parascheva, scrie „Buletin de București”, operațiune pentru care Primaria Voluntari…

- Se apropie momentul așteptat cu emoție de credincioșii din intreaga lume și anume inceputul pelerinajului la Sfanta Cuvioasa Parascheva de la Iași. In fiecare an, in aceasta perioada, mii de oameni se aduna pentru a-și exprima credința in fața moaștelor acestei sfinte ocrotitoare.

- Daca v-a fost dor de Ștefan Hrușca, nu mai aveți de așteptat mult. Deja artistul a anunțat primele concerte de colinde din acest an, iar Baia Mare nu lipsește din acest turneu național. Primele concerte au fost deja anunțate oficial, iar biletele se pot cumpara. TURNEU NATIONAL DE COLINDE 2023 11 dec…

- Primaria Voluntari a lansat la licitație, pe SEAP, un contract pentru proiectare și execuție „Centura ocolitoare tip autostrada, DN1 – DN2, Prelungirea Str. Erou Nicolae”. Primaria Voluntari ofera un contract de 53 milioane de lei pentru extinderea șoselei de centura din oraș, conform unui anunț aparut…

- Peste 33 de milioane de lei pentru rețea de canalizare la Cetatea de Balta: Licitația, lansata in SEAP Peste 33 de milioane de lei pentru rețea de canalizare la Cetatea de Balta: Licitația, lansata in SEAP Primaria comunei Cetatea de Balta a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice,…

- Ca urmare a derularii de catre Complexul Muzeal Național „Moldova” a unei suite de programe de formare, constand in cursuri structurate și sesiuni de job shadowing, in contextul Acreditarii ERASMUS (cod de acreditare 2020-1-RO01-KA120-ADU-095246) pentru perioada 2021 – 2027, specialiștii instituției…