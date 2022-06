Stiri pe aceeasi tema

- A doua organigrama a Primariei Timisoara votata de Consiliul Local a fost miercuri suspendata in prima instanța. Printr-un comunicat de presa, USR Timis reactioneaza si ataca fosta administratie, in timpul careia organigrama fost schimbata de 18 ori. Nu sunt uitati nici consilierii locali Radu Toanca…

- Miercuri, 18 mai, Sectia de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Timiș a decis suspendarea executarii actului administrativ in procesul intentant de angajații Primariei Timișoara care au solicitat in instanța suspendarea celei de-a doua organigrame.

- In noua organigrama a Primariei Timisoara, fostul director al Directiei Tehnice, Culita Chis, va ocupa functia de director al Serviciului Transport Feroviar, structura nou infiintata. Se pune astfel capat unui razboi de anduranta, condimentat inclusiv cu plangeri penale, intre principalii sefi ai primariei…

- Instanța a luat o decizie in cazul lui Fulgy, dupa ce in vara anului trecut, fiul cel mic al Vioricai și al lui Ionița de Clejani a agresat un jurnalist. Hotararea luata de judecatori este definitiva in cazul dosarului in care tanarul este acuzat de talharie. In luna iulie a anului trecut, Fulgy a fost…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au respins apelurile formulate de doi cetateni spanioli, condamnati la cate un an si sase luni de inchisoare cu executare pentru trafic de droguri de risc. Potrivit anchetatorilor, inculpatii au cultivat sute de plante de canabis intr-un imobil din comuna doljeana…

- Consilierul local PSD, Radu Țoanca, spune ca și ultimul vot pentru o noua organigrama a Primariei Timișoara va cadea in contencios administrativ. Motivul: a fost votata in cadrul unei ședințe de plen „de indata”, deși cadrul legal nu include intre motivele unei convocari și aceasta speța. El prezinta…

- Acesta anunta ca va face demersurile legale la CEDO Fostul președinte Traian Basescu a fost colaborator al Securitații ca poliție politica, a decis ieri Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), care a menținut astfel hotararea primei instanțe. Hotararea este definitiva. In decizia definitiva a instanței…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au respins, vineri, o cerere de anulare a raportului de evaluare al Agentiei Nationale de Integritate (ANI), prin care Marius Cosmin Dumitru, primarul comunei doljene Simnicu de Sus, a fost declarat incompatibil. Hotararea instantei este definitiva.…