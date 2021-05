Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila, va face vineri o vizita la Timișoara. Se va intalni cu reprezentanții autoritaților locale și va merge pe șantierul din Moșnița Noua, la stadionul „Dan Paltinișanu”, dar și la Complexul MultipleXity.

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei asigura finantare unitatilor administrativ teritoriale pentru elaborarea si actualizarea Planurilor Urbanistice Generale In acest an, bugetul general, in valoare de 15.000.000 lei, va servi scopul de a finaliza aceste Planuri Urbanistice Generale…

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan s-a adresat ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila, de la care vrea sa știe ce oportunitați de finanțare a investițiilor administrațiilor publice locale exista prin Planul Național de Redresare și Reziliența."Am ...

- Stadionul de dimensiuni mari care ar urma sa fie construit in locul arenei „Dan Paltinisanu” va avea pista de atletism, conform sefului CJ Timis. Alin Nica a anuntat ca s-a intalnit cu Florin Florea, președintele Federației Romane de Atletism, si si-a asumat demersurile ca in anul 2028 sau 2030 orasul…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, și viceprimarul Portik Vilmos s-au intalnit vineri, 26 martie, cu Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, aflat in vizita in județul Mureș. "Subiectele abordate in cadrul intalnirii de astazi au fost urmatoarele: autobuze…

- Cseke Attila, ministru al Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, a semnat 36 de noi contracte de finantare prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, in valoare totala de 308 680 126,13 lei.

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Attila Cseke, s-a intalnit sambata cu primarii municipiilor și orașelor din județul Suceava. La intrunire au participat și senatorii Constantin Daniel Cadariu (PNL) si Gheorghe Mindruta (USR) si deputatul (PNL) Angelica Fador. Ministrul ...

- Klaus Iohannis, va susține marți, 9 martie 2021, ora 17:10, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa. Decizia vine ca urmare a ședinței de la ora 15,00 la care au participat prim-ministrul Florin Citu, viceprim-ministrul Dan Barna, viceprim-ministrul Hunor Kelemen, ministrul Finantelor, Alexandru…