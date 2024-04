Stiri pe aceeasi tema

- Firmele pot depune cereri de finantare pentru programul ConstructPlus incepand de luni si pana pe 8 mai, pentru a infiinta sau dezvolta capacitati de productie pentru materiale de constructii, anunta Ministerul Economiei.

- Firmele eligibile in viitorul program Electric Up 2 vor putea obține punctaj suplimentar daca vor include in investiție și sisteme de incalzire cu pompe de caldura, potrivit proiectului de Ghid al solicitantului pentru ediția 2024 a schemei de ajutoare de pana la 150.000 de euro pentru antreprenorii…

- Programul „Noua Casa” a devenit operațional dupa ce plafonul de garantare aprobat de catre Ministerul de Finanțe in valoare de 1 miliard de lei, a fost alocat celor 16 finanțatori inscriși in program.

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) care au luat credite bancare cu dobanzi subvenționate prin ajutor de stat Programul IMM Invest și sunt afectate in prezent de creșterea indicelui ROBOR, vor putea obține noi ajutoare printr-o schema de minimis lansata in consultare publica de Ministerul…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca, in perioada 29 ianuarie - 08 martie 2024 inclusiv, pot depune cereri de acordare a grantului direct producatorilor agricoli din sectorul vegetal, ...

