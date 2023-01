Sarbatoare mare in comuna suceveana Satu Mare in ajunul Bobotezei. Unul dintre cetațenii ei a ajuns la venerabila varsta de 100 de ani. Este vorba de Magdalena Buliga din satul Țibeni. Primaria condusa de primarul Toader Adrian Lavric nu a stat cu mainile in san și au sarbatorit-o pe Centenara impreuna cu Consiliul Local. Primarul […] The post Primaria și Consiliul Local Satu Mare au sarbatorit-o pe Magdalena Buliga la implinirea varstei de 100 de ani( foto) first appeared on Suceava News Online .