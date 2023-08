Stiri pe aceeasi tema

- Asociația My Banat, in calitate de partener in cadrul proiectului Oglinda de lemn II, și Asociația Biserici Inlemnite, va invita la Povergina! Sa ne regasim in jurul Bisericii de lemn reintregita! Timp de doua zile ne vom intalni cu localnicii, vom sta la masa impreuna și vom depana poveștile locului…

- Romania și Polonia sunt țarile europene cu cea mai mare prezența la slujbele religioase. Pe 15 august, Biserica praznuiește Adormirea Maicii Domnului și mutarea ei cu trupul la Cer. Sarbatoarea este numita in popor și Sfanta Maria Mare. Pe 8 septembrie este praznuita Nașterea Maicii Domnului sau Sfanta…

- PREOT TANAR…Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, a savarsit Sfanta Liturghie in Parohia Docani, Protopopiatul Barlad. Cu acest prilej, Preasfintia Sa a hirotonit si a instalat pe noul paroh al acestei comunitati. La finalul slujbei, Episcopul Husilor i-a oferit noului preot Sfanta Evanghelie,…

- Ziua Drapelului National a fost proclamata prin Legea nr. 96/1998 si se sarbatoreste in fiecare an la data de 26 iunie. In Garnizoana Dej, manifestarile dedicate sarbatoririi Zilei Drapelului Național au debutat duminica, 25 iunie, la ora 20, cand a avut loc ceremonia de coborare a Drapelului Romaniei…

- Incepand din anul 2013, la 24 iunie este sarbatorita "Ziua Universala a Iei", o initiativa a comunitatii online "La Blouse Roumaine", fondata de Andreea Tanasescu (2012), care a propus ca aceasta data, cand are loc sarbatoarea Nasterii Sfantului Ioan Botezatorul si sarbatoarea straveche a Sanzaienelor,…

- Astazi, 10 iunie, la manastirea Petru Voda a fost savarșita slujba Parastasului pentru vrednicul de pomenire Iustin Parvu, care a trecut la Domnul in 16 iunie 2013. Dupa 16 ani de inchisoare politica in lagarele comuniste, Iustin Parvu s-a intors in satul natal și a intemeiat Manastirea Petru Voda,…

- In 2023, Moșii de vara se pomenesc sambata, 3 iunie, cu o zi inainte de sarbatoarea Pogorarii Sfantului Duh, Rusaliile. De sarbatoarea Moșilor de vara, creștinii merg la biserica cu pachete și coliva, care sunt sfințite de preot și mai apoi sunt imparțite persoanelor nevoiașe, spre pomenirea celor dragi…

- VEȘTI BUNE… Dupa saptamani bune in care Bulevardul Traian din municipiul Vaslui a fost frezat, ceea ce le-a dat mari batai de cap șoferilor, in sfarșit a inceput sa fie turnat asfaltul. Marți, 30 mai, s-a dat start lucrarilor de asfaltare din Crucea Garii pana la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail…