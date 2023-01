Stiri pe aceeasi tema

- Iulian Hușanu, consilier local al USR, vrea sa construiasca o cladire-mixta cu 9 etaje intr-o zona unde sunt permise, prin planul general, construcții cu 1 sau 2 etaje, anunța Ziarul de Iași. Proiectul este propus de Urvas Com SRL, firma care aparține consilierului USR. Contactat de jurnaliștii ieșeni,…

- Primaria Iași a alocat o suma de 200.000 lei in bugetul local pe anul 2023 pentru intocmirea unui studiu in vederea construirii unui inel pietonal suprateran peste intersecția giratorie din Podu Roș. Ideea nu este una noua, ea a fost vehiculata prima data de catre fostul viceprimar Radu Botez. Dar,…

- Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat, miercuri, indicatorii tehnico-economici si devizul general pentru lucrari de reparatii interioare si exterioare la Hala Terminal din Piata Obor, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- O hotarare a Consiliului Local, adoptata in iulie anul acesta, a condiționat accesul la serviciile Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale (DGITL) de achitarea unor amenzi sau de existența unui contract de salubritate cu un operator autorizat de Primaria Sectorului 4. Masura se aplica tuturor,…

- Reamintim ca in 2019, Imobilul 1357 a fost reevaluat in conformitate cu legislatia in vigoare Consiliul Local al comunei Costinesti a solicitat Guvernului, prin Hotararea nr. 51 2018, transmiterea imobilului 1357 din domeniul public al statului si din administrarea MApN in domeniul public al comunei,…

- Primaria Sectorului 1 a atribuit prin achiziție directa contractul de circa 45.000 de euro pentru crearea platformei online de inscriere pentru voucherele de 1.000 de lei, pe care primarul Clotilde Armand vrea sa le dea locuitorilor Sectorului 1, deși proiectul nu a fost aprobat de Consiliul Local.…

- "Aceste investitii sunt deocamdata blocate sistematic de majoritatea PNL si PSD din Consiliul Local. In peste 10 sedinte la rand din ultimele luni, considlierii au respins fara justificare si fara amendamente aceste investitii. Cand, in sfarsit, Consiliul Local va debloca aceste investitii vitalr, va…

- Doua autoturisme s-au tamponat frontal pe Splaiul Unirii, intr-o intersecție unde semafoarele nu funcționau. Un cablu de curent, care le alimenta, a fost rupt de cei care efectueaza lucrari pentru Primaria Sectorului 3. Locuitorii din zona spun ca, din cauza lucrarilor pe care le executa Primaria Sectorului…