- „Dar din Dar” se numește campania asociației Acasa in Banat pentru susținerea familiilor defavorizate, „aflate intr-o situație extrem de dificila in aceasta perioada in care toata lumea se confrunta cu pandemia generata de virusul SARS-CoV-2”. Va puteți alatura acestei campanii, donand alimente și bani…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca situația persoanelor din județ afectate de masurile de carantina, izolare, confirmate pozitiv sau vindecate de virusul COVID-19 se prezinta dupa cum urmeaza: ,,persoane aflate in izolare: 3586; persoane aflate in carantina instituționalizata: 606; persoane…

- Potrivit ultimei raportari facute de Grupul de Comunicare Strategica, pe teritoriul Romatniei sunt 4.761 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. In Timis, sunt 227 de cazuri, cu 36 mai multe decat in urma cu 24 de ore. Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca, pana astazi, 8 aprilie,…

- In Prahova, lipsa spațiilor de carantinare poate duce la situații extreme, inclusiv la eventuala propagare a noului coronavirus. Exista semnale din teritoriul județului ca zeci de primari din localitațile care au pe raza lor hoteluri, moteluri sau alte tipuri de spații de cazare ii amenința pe proprietarii…

- 3.183 de persoane infectate cu COVID-19 au fost depistate pana vineri, la ora 13.00 in Romania, conform informațiilor transmise de ministrul Sanatații, Nelu Tataru. In ultimele 24 de ore s-au confirmat 445 de noi cazuri, ceea ce reprezinta un record. In Timis sunt inregistrate 126 de cazuri de COVID-19.…

- Societatea RETIM Ecologic Service SA a stabilit o serie de reguli necesar a fi aplicate, privind gestionarea deșeurilor in perioada pandemiei de coronavirus. In numar de zece, acestea trebuie respectate de clienti. Se va evita consumul si generarea inutila de deșeuri (nu cumparam și nu gatim in excess,…

- Zeci de persoane se afla in carantina in Timiș, iar sute de oameni sunt in izolare in propriile apartamente, duminica, 15 martie. The post In Timiș a scazut numarul persoanelor aflate in izolare, dar a crescut numarul celor care se afla in carantina appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .

- ACS Poli și-a continuat decaderea și in turul Ligii a 3-a, unde se claseaza momentan pe loc de retrogradare. Situația nu este imposibila, cred cei ce se ocupa de destinele fostei prim-divizionare și toți de la club viseaza in salvare, dar și in continuitate. „Nu vreau sa-mi aduc aminte de ce s-a intamplat…