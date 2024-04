Primaria Constanta va repara si va pune in functiune sistemul de irigatii. Cati bani aloca?

Licitatia va avea loc pe 16 mai 2024, iar conform platformei SEAP valoarea achizitiei este de 888.387,54 leiPrimaria Constanta organizeaza o licitatie pentru efectuarea de lucrari de reparatii, punere in functiune si intretinere a sistemului de irigat existent in municipiul Constanta.Licitatia va avea loc pe 16 mai 2024, iar conform platformei SEAP valoarea achizitiei este de 888.387,54 lei. Obiectul prezentului contract de achizitie publica consta in achizitionarea lucrarilor de reparatii si in ...