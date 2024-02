Stiri pe aceeasi tema

- Transportatorii și fermierii au intrat in a noua zi consecutiva de protest, traficul fiind in continuare ingreunat la Vama Siret și in localitatea ilfoveana Afumați. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, i-a invitat astazi, 18 ianuarie, la discutii pe toți fermierii care protesteaza la Afumati, pentru…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, i-a invitat joi la discutii pe fermierii care protesteaza la Afumati si se considera nereprezentati de asociatiile care au fost la intalnirile organizate in aceasta saptamana. Discutiile vor fi publice si sunt programate sa inceapa la ora 9:00. Intr-o postare pe…

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu susține ca nu a primit nicio revendicare din partea fermierilor și transportatorilor care au organizat protestul spontan, creand haos pe Centura Capitalei, dar și pe mai multe drumuri din țara. Șeful de la Agricultura spune ca are programata pentru saptamana viitoare…

- Fermierii romani si asociatiile agricole pot obtine fonduri nerambursabile pentru infiintarea sistemelor de irigatii printr-o noua linie de finantare, care se deschide luna aceasta. Cei interesati pot depune proiectele online, pe site-ul Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, in perioada 15…

- Procesatorii romani au depus 49 de proiecte in valoare totala de peste un miliard de euro, in prima sesiune de depunere de proiecte a programului Investalim, a anuntat ministrul Agriculturii, Florin Barbu."Procesatorii romani au depus 49 de proiecte in valoare totala de peste 1 miliard de euro, incluzand…

- „Uniti sub tricolor, gustand din delicioasele produse romanesti, alaturi de prietenii si sfatuitorii mei dragi, producatorii locali din toate colturile Romaniei! Aceasta a fost atmofera unei zile, in Targul ”Poftim, din Romania!”, organizat de Primaria Sectorului 4 si Cooperativa Agricola Caprirom Sud…

- Ministerul Agriculturii anunța demararea plaților compensatorii pentru fermierii care activeaza pe piața de cereale și semințe, in contextul crizei generate de importurile masive din Ucraina. Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Florin Barbu a anuntat ca au inceput platile pentru fermierii din…

- „Din judetul Calarasi, de la Amenajarea Galatui-Calarasi, parte a amplului nostru program de reabilitare a infrastructurii de irigatii din Romania, vorbim despre Romania Irigabila!”, a scris Florin Barbu, marti pe Facebook. Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a mai spus ca „apa pe canalele…