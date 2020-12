Stiri pe aceeasi tema

- Foștii primari ai Constanței Radu Mazare și Decebal Fagadau au fost trimiși in judecata de DNA in doua noi dosare penale, cu un prejudiciu de peste 1,86 de milioane de euro. Ei sunt acuzați ca ar fi vandut fara licitație mai multe terenuri din Mamaia, potrivit HotNews. Intr-unul dintre dosare, au fost…

