Femeie din Sântana, înjunghiată de un bărbat. Criminalul s-a aruncat sub tren

Un bărbat a intrat în casă peste o femeie, a înjunghiat-o cu un cuțit, iar apoi și-a pus capăt zilelor, aruncându-se sub tren, totul petrecându-se... The post Femeie din Sântana, înjunghiată de un bărbat. Criminalul s-a aruncat sub tren appeared… [citeste mai departe]