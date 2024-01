Primaria Bucuresti a aprobat un protest al transportatorilor si fermierilor in parcarea din Piata Constitutiei

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat joi, 18 ianuarie, ca a aprobat organizarea unui protest in Piata Constitutiei, cu participarea a 5.000 de persoane, 100 de tractoare si 100 de capete tractor de tir.Protestul se va desfașura timp de trei zile: duminica, luni si marti."Am aprobat…

- Fermierii si transportatorii au cerut, joi, aviz pentru a protesta in Piata Victoriei, solicitarea fiind facuta pentru 50.000 de persoane si 200 de utilaje. Primarul general al Capitalei, Nicuor Dan, a precizat ca a aprobat solicitarea, dar pentru 5.000 de participanti si 200 de vehicule in Piața Constituției.

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz , (USR) a anuntat ca a avizat un protest al fermierilor in centrul orasului Timisoara . Edilul spune ca ramane doar ca protestatarii sa obtina avizul Politiei Romane pentru a putea patrunde cu utilajele in oras. ”Timișoara are o responsabilitate profunda…

- Primarul general al Bucureștiului a respins solicitarea fermierilor și transportatorilor prin care aceștia i-au transmis ca vor sa ajunga cu mașinile și utilajele in Piața Victoriei. Nicușor Dan a menționat ca solicitarea acestora ”nu este rezonabila”. „Am respins solicitarea de protest a transportatorilor…

