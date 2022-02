Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Brașov este practic proprietarul celor peste 50 de hectare de teren, imobile și construcții speciale care au facut parte din platforma CET, terenuri pe care municipalitatea vrea sa le transforme intr-o platforma de afaceri pentru investitori in energie verde. Primarul Allen Coliban a prezentat…

- Toate statisticile naționale și internaționale susțin ca Romania este principalul furnizor de ”carne vie” in Europa. Cu alte cuvinte, cele mai multe femei care se prostitueaza sau sunt forțate sa se prostitueze in vestul Europei provin in special din țara noastra. Exista veritabile rețele de traficanți…

- Molnupiravir, un medicament antiviral dezvoltat de companiile americane Merck & Ridgeback, a fost aprobat in Europa. Prima țara care importa medicamentul era Marea Britanie. Ulterior era exlusa din protocolul de tratament recomandat de Consiliul Indian de Cercetare Medicala (ICMR). Astazi aflam ca Romania…

- SUA si mai multe tari aliate sunt in discutii pentru a trimite cateva mii de militari in tarile NATO din Europa de Est pentru a face fata amenintarilor Rusiei, susține postul de televiziune CNN. Printre tarile membre NATO se numara si Romania, Bulgaria si Ungaria. Se estimeaza un numar de aproximativ…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri ca Romania se afla intr-o criza energetica majora și statul trebuie sa intervina curajos „Suntem intr-o criza energetica majora. In afara ca lovește consumatorii casnici, lovește intreaga industrie romaneasca. Nu este numai Romania in aceasta…

- Primaria Brașov așteapta, in luna ianuarie, rezultatele unui studiu pentru elaborarea unei politici de gestionare a parcarilor publice din municipiul Brașov. Anunțul a fost facut de primarul Allen Coliban in ultima ședința ordinara de plen din acest an a Consiliului Local, la punctul in care s-a discutat…

- Medicai, start-up-ul romanesc care dezvolta și opereaza propria platforma online pentru imagistica, anunța obținerea statutului de Partener Microsoft , prin intermediul caruia iși propune extinderea portofoliului de clienți la nivel internațional și sa ofere serviciile sale medicilor și pacienților…