Primaria Blaj a depus pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliența al Romaniei (PNRR), in parteneriat cu Primaria Craciunelu de Jos, doua proiecte legate de transportul public de persoane, ce vizeaza achiziționarea de autobuze și microbuze electrice, implementarea unui sistem e-ticketing și amenajarea de stații de incarcare electrice, in valoare totala de aproximativ […] The post Primaria Blaj a depus cerere de finanțate prin PNRR, pentru achiziția de autobuze electrice și stații de incarcare first appeared on blajinfo.ro | stiri blaj | ziar blaj .