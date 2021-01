Stiri pe aceeasi tema

- WhatsApp nu va mai funcționa pe milioane de telefoane vechi in 2021, daca nu este actualizata aplicația. Utilizatorii cu smartphone-uri vechi de cațiva ani nu vor putea trimite mesaje prietenilor și familiei pe WhatsApp, fara a actualiza aplicația, transmite Daily Star, potrivit stirileprotv.ro.…

- O alta modificare este legata de distanța dintre persoanele care participa la slujba in interiorul bisericii. Credincioșii trebuie sa pastreze o distanța de 4 metri intre ei. Printre noutati as mentiona urmatoarele masuri: pentru accesul in interiorul bisericii, unde slujbele vor putea fi tinute, asadar…

Aplicatia denumita "First Contact" poate fi folosita pe telefoanele cu sistem Android si garanteaza anonimatul tuturor celor implicati.

- Aplicația "First Contact" a fost lansata in Romania O aplicație de avertizare a celor care au intrat în contact cu o persoana infectata cu noul coronavirus a fost lansata în România: aplicația "First Contact" poate fi folosita pe telefoanele cu sistem Android și…

- Municipiul reședința de județ, Constanța, va intra in carantina. Decizia va fi luata joi in ședința CJSU. Miercuri, rata de infectare din municipiul Constanța a ajuns la 8,78 la mie. Noile restricții ar urma sa intre in vigoare incepand din acest weekend. „In momentul de fața se elaboreaza hotararea…

- SCRISOARE DESCHISA… Locuitorii blocurilor din spatele Bisericii „Sf. Spiridon” si langa Casa Sturza au ajuns la capatul rabdarii. Indiferenta crasa a autoritatilor care trebuie sa impuna regulile de convietuire obligatorii si anume: Jandarmeria, Politia Locala sI Politia municipala, fata de actiunile…

- Ziarul Unirea Care sunt noile comisii de specialitate ale județului Alba, in urma ședinței extraordinare a Consiliului Local Astazi, in urma ședinței extraordinare a Consiliului Local, convocata de Gabriel Pleșa, primarul Municipiului Alba Iulia, au fost anunțate noile comisii de specialitate ale județului…

- Ziarul Unirea SURSE| Alianța USR-PSD pentru o majoritate in Consiliul Local Alba Iulia s-a ”impiedicat” de PLUS Alianța USR-PSD pentru o majoritate in Consiliul Local Alba Iulia s-a ”impiedicat” de PLUS Gabriel Pleșa, primarul Municipiului Alba Iulia și Alianta USR PLUS au negociat in aceste zile o…