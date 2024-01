Primari la cuțite pe tema traficului. Robert Negoiță cere deblocarea proiectelor Schimb aprins de replici intre primarul Sectorului 3, Robert Negoița, și primarul Capitalei, Nicușor Dan, pe tema proiectelor de fluidizare a traficului in Sectorul 3 al Bucureștiului. In cadrul emisiunii Saptamana Primarilor de la Digi 24, primarul Robert Negoița l-a intrebat pe Nicușor Dan de ce nu deblocheaza proiectele de fluidizare a traficului din sectorul pe care il conduce, in condițiile in care „din octombrie, PUZ-urile pentru Sectorul 3 zac pe biroul dumneavoastra”, așteptand sa fie aprobate. De cealalta parte, Nicușor Dan susține ca propunerile inaintate sunt de fapt bucați decupate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

