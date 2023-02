Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Albesti din județul Constanța, liberalul Gheorghe Moldovan, a murit duminica, dupa ce a intrat cu mașina intr-un copac de pe marginea DN 39, in apropierea statiunii Neptun. Cauzele accidentului nu sunt cunoscute deocamdata.

- "Ca urmare a intervenției echipajului pirotehnic din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Dobrogea” al județului Constanța, pentru ridicarea unui element presupus a fi muniție, scos la mal de valuri, in cursul zilei de duminica, 15 ianuarie, in zona Periboina – Sacele, Forțele Navale Romane…

