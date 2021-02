Stiri pe aceeasi tema

- Fostul șef al Poliției Eforie, Cornel Gabriel Coteanu, a fost trimis in judecata, sub control judiciar, fiind cercetat, printre altele, de luare de mita și instigare la fals. Acesta este acuzat de luare de mita in forma continuata (17 acte materiale in valoare de 10.200 de lei), instigare la fals material…

- Formularul prin care parintii isi dau consimtamantul pentru testele antigen aplicate copiilor in cabinetele medicale scolare este disponibil pe site-ul Ministerului Sanatatii si pe pagina de Facebook a institutiei. “In cazul elevilor care prezinta in timpul orelor de curs simptome specifice COVID-19,…

- Premierul Florin Citu afirma ca puterea de a ne indeplini obiectivele, ca natiune, sta in unitate, mesaj adresat cu prilejul implinirii a 162 de ani de la Unirea Principatelor Romane, potrivit AGERPRES. "Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza ne aminteste ca puterea…

- “Pe masura ce intram in cel de-al doilea al pandemiei de COVID-19 și pe masura ce numarul cazurilor de imbolnaviri continua sa creasca in intreaga lume, trebuie sa depunem toate eforturile necesare pentru a menține școlile deschise sau sa acordam prioritate redeschiderii acestora”, arata directorul…

- Azi, la Tribunalul Tulcea a avut loc un nou termen in dosarul in care Ilie Munteanu, primarul comunei tulcene Crisan, a fost trimis in judecata pentru luare de mita. Cauza a fost luata pentru data de 09 februarie 2021, in vederea obtinerii unor relatii de la Parchetul Tribunalui Tulcea si de la Primaria…

- Ghiozdanele sunt adevarate pericole pentru sanatatea elevilor. Numarul mare de rechizite ingreuneaza ghiozdanele, iar micutii pot avea probleme la coloana vertebrala. „Si la nivel national au fost mai multe initiative in ceea ce priveste greutatea gh...

- Pe numele lui Alexandru Cumpanașu a fost depusa o plangere penala pentru corupere de minori. Plangerea a fost formulata de mama unei tinere care il acuza pe Cumpanașu ca i-ar fi facut copilei propuneri indecente. Plangerea a fost depusa la Secția 16 de Poliție, conform Digi24 . In timp ce fata era minora,…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, spune ca nu se pune problema ca vaccinurile impotriva coronavirusului sa produca efecte adverse de natura sa puna in pericol sanatatea oamenilor. El ii indeamna pe cetațeni sa se vaccineze. “Orice vaccin trece printr-un proces de studii clinice (…),…