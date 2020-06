Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a fost condamnat joi la 3 ani si 10 luni de inchisoare cu executare. Sotia lui a fost condamnata la inchisoare cu suspendare. Decizia Curtii de Apel Bucuresti este definitiva.

- Doua acorduri de recunoastere a vinovatiei au fost incheiate intre un procuror de la DIICOT Alba Iulia si doi barbati din Ocna Mures, care au recunoscut savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc in forma continuata, au fost admise de Tribunalul Alba. Instanta a acceptat pedeapsa propusa,…

- Primarul comunei Bumbesti Pitic face angajari ilegale. Ion Pienaru a angajat in urma cu doi ani de zile pe postul de bibliotecar un cetatean al comunei care nu avea nici macar diploma de bacalaureat. Din luna septembrie a anului 2008 si pana in momen...

- Un student vietnamez a fost condamnat marti la un an de inchisoare cu suspendare pentru ca a lovit un paznic al unei cladiri care i-a solicitat sa-si puna masca de protectie, a informat o instanta locala, potrivit agerpres.ro.

- Un tanar de 28 de ani din Salaj care s-a intors din Marea Britanie si a fugit de 3 ori din izolare si carantina a primit 8 luni de inchisoare cu suspendare. In dosar a fost trimis in judecata un medic epidemiolog de la DSP Salaj banuit ca l-a ajutat pe tanar.Tanarul a semnat un acord de recunoastere…

- Prefectul de Olt, Florin Constantin Homorean, a emis un ordin de incetare de drept a mandatului lui Pantelie Rotaru, primarul Orașului Draganești-Olt. Curtea de Apel Craiova l-a condamnat pe primar la inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu. Anchetatorii au sustinut ca edilul și-a reparat mașina…

- Magistratii de la Judecatoria Constanta si au motivat decizia in dosarul penal privind moartea ofiterului constantean Marius Nae, de la Gruparea Mobila de Jandarmi Tomis Constanta. Ofiterul si a pierdut viata intr un accident rutier inregistrat pe data de 15 noiembrie 2017, DN 3. In acest caz, soferul…

- Un tanar in varsta de 23 de ani, din comuna Ciuperceni, judetul Gorj, care a fost trimis in judecata sub acuzatia ca in vara anului trecut si-a ucis tatal cu o sapa si un topor, a fost condamnat, ieri, de Tribunalul Gorj la o pedeapsa de 11 ani de inchisoare.