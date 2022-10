Aproximativ 300.000 de credinciosi din tara si strainatate sunt asteptati sa ajunga, in perioada 8-16 octombrie, in pelerinaj la Mitropolia Moldovei si Bucovinei, pentru a se inchina la racla cu moastele Sf. Cuvioase Parascheva, care sambata dimineata au fost asezate intr-un baldachin special amenajat in Curtea Mitropolitana. Racla Sfintei Parascheva, considerata ocrotitoarea Moldovei, va fi […] The post Prima zi de pelerinaj la moaștele Sfintei Parascheva. Aproximativ 300.000 de credincios sunt asteptati sa ajunga pentru a se inchina la racla appeared first on Știri online, ultimele știri, presa…