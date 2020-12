Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul isi va focaliza atentia in perioada urmatoare pe gestionarea pandemiei COVID-19 si punerea in aplicare a strategiei de vaccinare, a declarat astazi prim-ministrul interimar, Nicolae Ciuca, la Palatul Victoria, potrivit Agerpres. El a adaugat ca Executivul va continua masurile economice…

- Premierul interimar Nicolae Ciuca va sustine marti, la ora 12,10, o declaratie de presa la Palatul Victoria. Declaratiile vor fi transmise live pe paginile de Facebook si Youtube ale Guvernului si prin sistemul unic de distributie al Palatului Victoria. AGERPRES

- Premierul interimar Nicolae Ciuca va susține, marți, declarații de presa la Palatul Victoria, de la ora 12.10, a anunțat Guvernul.Nicolae Ciuca, ministrul apararii naționale, a preluat, marți, exercitarea mandatului de prim-ministru interimar, in urma desemnarii sale de catre președintele Romaniei,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a numit luni seara pe ministrul apararii, Nicolae Ciuca, in funcția de prim-ministru interimar, dupa ce șeful Guvernului, Ludovic Orban, și-a anunțat demisia. Președintele Romaniei a luat act de demisia lui Ludovic Orban din funcția de prim-ministru al Romaniei…

- In anii urmatori, Romania va implementa un nou model de dezvoltare economica, bazat pe investiții, inovare și competitivitate, a declarat Klaus Iohannis, joi, la lansarea in dezbatere publica a Planului Național de Redresare și Reziliența: „Este momentul cel mai bun sa ne asumam reforme ambițioase”.…

- Klaus Iohannis a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa, de ce la cinci ani de la tragedia din clubul Colectiv, inca trebuie trimisi in afara tarii pacientii cu arsuri, desi in acest interval au fost si doua guverne girate de presedinte (Ciolos si Orban). "Acest guvern este interimar,…

- Astfel, daca in perioada starii de urgenta (martie - mai 2020) 83% dintre angajati au lucrat de acasa, numarul acestora a scazut la 50% in timpul starii de alerta (iunie - septembrie 2020), in conditiile in care 22% dintre angajati si-au reluat integral activitatea de la birou, iar 28% au practicat…

- Guvernul a aprobat, in prima lectura, modificari ale proiectului privind acordarea de granturi in valoare totala de 1 miliard de euro companiilor afectate de pandemia de coronavirus. Lista beneficiarilor a fost extinsa, astfel incat și saloanele de infrumusețare vor beneficia de ajutor de la stat. In…