Prima zi a etapei a III-a a campaniei de vaccinare. Câte persoane s-au programat până acum Este prima zi a etapei a treia a campaniei de vaccinare in masa a populației Romaniei. Pana la ora 12:30 s-au deschis liste de așteptare pentru 30 județe pe care s-au inscris 100.001 persoane in 361 centre de vaccinare. Pana la ora 12:30, prin intermediul platformei s-au programat 41.145 persoane la centrele in care mai existau locuri libere. Totodata, pana la ora 12:30 s-au deschis liste de așteptare pentru 30 județe pe care s-au inscris 100.001 persoane in 361 centre de vaccinare. „Precizam ca in cursul acestei zile se desfașoara operațiunile tehnice de implementare a listelor de așteptare in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

